President Ilham Aliyev approves law to rename 'Veng' village into 'Chinarli'

Azerbaijani President Ilham Aliyev signed the law "On renaming Veng village in the Khojavend district into Chinarli village".

In accordance with the law, Veng village of the Khojavend district within the administrative-territorial district of Hadrut settlement is being renamed into Chinarli village.

News.Az


