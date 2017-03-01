Putin, Sargsyan to discuss situation in Nagorno Karabakh
Armenian President Serzh Sargsyan is to pay an official visit to Moscow on March 14.
The Armenian leader is to stay in the Russian capital for two days, during which he is to meet his Russian counterpart Vladimir Putin.
Izvestiya reports citing a source in Armenian presidential administration that Sargsyan and Putin intend to discuss pressing issue of bilateral cooperation, as well as the situation in Nagorno Karabakh.
Russian leader's spokesman Dmitriy Peskov confirmed the reports about the planned meeting. Russian Foreign Minister Sergey Lavrov said earlier that Sargsyan was to pay an official visit to Moscow.
News.Az