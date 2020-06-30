Yandex metrika counter

Putin to address Russians in the run-up to main voting day on July 1

Putin to address Russians in the run-up to main voting day on July 1

Russian President Vladimir Putin will address Russians on Tuesday at about 14:00 Moscow time in the run-up to the main voting day on Russian constitutional amendments, Kremlin Spokesman Dmitry Peskov told reporters, TASS reports. 

"Yes, it is true, Putin will make a televised address to Russians, this will take place at about 14:00 Moscow time," he said.


