Putin to address Russians in the run-up to main voting day on July 1
Russian President Vladimir Putin will address Russians on Tuesday at about 14:00 Moscow time in the run-up to the main voting day on Russian constitutional amendments, Kremlin Spokesman Dmitry Peskov told reporters, TASS reports.
"Yes, it is true, Putin will make a televised address to Russians, this will take place at about 14:00 Moscow time," he said.