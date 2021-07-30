Yandex metrika counter

Reports of repeated incidents along Armenia-Azerbaijan border cause grave concern, OSCE Chairperson says

Reports of repeated incidents along Armenia-Azerbaijan border cause grave concern, OSCE Chairperson in Office Ann Linde tweeted.

Linde called on the parties to develop humanitarian steps and implement the joint statement signed between Azerbaijan, Russia and Armenia on November 10 last year.


News.Az 

