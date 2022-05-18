Russia: 694 more Ukrainian soldiers evacuated from Azovstal
As many as 684 Ukrainian soldiers have been evacuated from the Azovstal plan in Mariupol, News.Az cited Russian Defense Ministry spokesman Major General Igor Konashenkov as saying on Wednesday.
According to the spokesman, 29 out of 694 surrendered servicemen were wounded.
To date, 900 Ukrainian servicemen, including 80 wounded, have been evacuated from the Azovstal plant.