Yandex metrika counter

Russia: 694 more Ukrainian soldiers evacuated from Azovstal

  • Region
  • Share
Russia: 694 more Ukrainian soldiers evacuated from Azovstal

As many as 684 Ukrainian soldiers have been evacuated from the Azovstal plan in Mariupol, News.Az cited Russian Defense Ministry spokesman Major General Igor Konashenkov as saying on Wednesday.  

According to the spokesman, 29 out of 694 surrendered servicemen were wounded.

To date, 900 Ukrainian servicemen, including 80 wounded, have been evacuated from the Azovstal plant.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      