Yandex metrika counter

Russia bans Canada's prime minister, foreign minister and minister of defense from entering country

  • World
  • Share
Russia bans Canada's prime minister, foreign minister and minister of defense from entering country

Russia has banned Canadian Prime Minister Justin Trudeau, Canadian Foreign Minister Mélanie Joly and Canadian Defense Minister Anita Anand from entering the country, the Russian Foreign Ministry tweeted on Tuesday, News.az reports.

These individuals, as of March 15, are on a "black list," the tweet explains.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      