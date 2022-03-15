Russia bans Canada's prime minister, foreign minister and minister of defense from entering country
- 15 Mar 2022 16:23
- 11 Aug 2024 20:41
Russia has banned Canadian Prime Minister Justin Trudeau, Canadian Foreign Minister Mélanie Joly and Canadian Defense Minister Anita Anand from entering the country, the Russian Foreign Ministry tweeted on Tuesday, News.az reports.
These individuals, as of March 15, are on a "black list," the tweet explains.