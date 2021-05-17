Russia says ready to assist Armenia, Azerbaijan in border delimitation issue
- 17 May 2021 16:29
Russia is ready to assist Armenia and Azerbaijan in the issue of border delimitation, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov said on Monday, TASS reports.
There is no reason to stir up emotions around the situation on the Armenian-Azerbaijani border, Lavrov stressed.