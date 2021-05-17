Yandex metrika counter

Russia says ready to assist Armenia, Azerbaijan in border delimitation issue

  • Politics
  • Share
Russia says ready to assist Armenia, Azerbaijan in border delimitation issue

Russia is ready to assist Armenia and Azerbaijan in the issue of border delimitation, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov said on Monday, TASS reports. 

There is no reason to stir up emotions around the situation on the Armenian-Azerbaijani border, Lavrov stressed.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      