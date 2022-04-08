Russian, Armenian FMs meet in Moscow
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov and Armenian Foreign Minister Ararat Mirzoyan held a bilateral meeting in Moscow on Friday, said Armenian Foreign Ministry spokesman Vahan Hunanyan, News.Az reports.
The ministers discussed Russia-Armenia relations, as well as the implementation of trilateral statements on Karabakh.
The meeting then continued in an expanded format with the participation of delegations from both countries.