Russian Export Center to open trading house in Azerbaijan

The Russian Export Center plans to open a trading house in Azerbaijan in 2018.

The statement came from Nikita Gusakov, managing director for business development and underwriting at the Russian Agency for Export Credit and Investment Insurance (EXIAR).

Gusakov, also a member of the management board at EXIAR, made the remarks at a meeting with businessmen in Baku Apr. 13.

News.Az


