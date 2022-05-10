Russian FM Lavrov visits Algeria
Russia’s Foreign Minister Sergey Lavrov on Tuesday embarked on a working visit to Algeria, News.Az reports citing Russian media.
Lavrov is scheduled to meet with his Algerian counterpart Ramtane Lamamra.
The two diplomats last met in early April, when Lamamra visited Moscow as part of an Arab League delegation for negotiations on Ukraine.
Lavrov last visited Algeria in 2019. His latest visit coincides with the 60th anniversary of the two countries’ diplomatic relations.