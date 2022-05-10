Yandex metrika counter

Russian FM Lavrov visits Algeria

  • Region
  • Share
Russian FM Lavrov visits Algeria

Russia’s Foreign Minister Sergey Lavrov on Tuesday embarked on a working visit to Algeria, News.Az reports citing Russian media.

Lavrov is scheduled to meet with his Algerian counterpart Ramtane Lamamra.

The two diplomats last met in early April, when Lamamra visited Moscow as part of an Arab League delegation for negotiations on Ukraine.

Lavrov last visited Algeria in 2019. His latest visit coincides with the 60th anniversary of the two countries’ diplomatic relations.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      