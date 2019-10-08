Russian PM Dmitry Medvedev congratulated Ali Asadov
Russian Prime Minister Dmitry Medvedev congratulated Ali Asadov on his appointment as Prime Minister of Azerbaijan, Prime Minister Dmitry Medvedev posted this on his official Twitter page, APA reports.
"I congratulate Ali Asadov on his appointment as Prime Minister of Azerbaijan. Neighborhood, friendship, and cooperation connect our peoples. I want to reaffirm our commitment to the further development of bilateral cooperation," the Russian Prime Minister said.
News.Az