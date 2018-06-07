Yandex metrika counter

Russia's Lavrov could meet U.S. counterpart in August in Singapore: RIA

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov could meet U.S. Secretary of State Mike Pompeo in August in Singapore, RIA news agency reported on Thursday citing a source at the Russian Foreign Ministry.

A possible meeting is being discussed, RIA said, providing no further details.

