Russia's Lavrov could meet U.S. counterpart in August in Singapore: RIA
- 07 Jun 2018 07:14
Russian Foreign Minister Sergei Lavrov could meet U.S. Secretary of State Mike Pompeo in August in Singapore, RIA news agency reported on Thursday citing a source at the Russian Foreign Ministry.
A possible meeting is being discussed, RIA said, providing no further details.
