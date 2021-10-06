Russia’s Lavrov says possibilities for creating "3+ 3" cooperation under discussion
Possibilities for creating a "3+3" cooperation format in the region are being discussed, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov said Wednesday at a joint press conference with his Iranian counterpart Hossein Amir Abdollahian in Moscow, News.Az reports.
Lavrov noted that Azerbaijan, Armenia, Georgia, Iran, Russia and Turkey will be represented in this format.
Iranian Foreign Minister Abdollahian on Tuesday arrived in Moscow at the invitation of his Russian counterpart Sergey Lavrov.