Russia’s Putin convenes Security Council meeting
Russian President Vladimir Putin on Friday convened a Security Council meeting, News.Az reports citing Russian media.
The meeting attended by Security Council permanent members focuses on additional measures to prevent international security threats.
“Today we will discuss additional measures to prevent and neutralize threats to internal security,” Putin said.