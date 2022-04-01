Yandex metrika counter

Russia’s Putin convenes Security Council meeting

  • Region
  • Share
Russia’s Putin convenes Security Council meeting

Russian President Vladimir Putin on Friday convened a Security Council meeting, News.Az reports citing Russian media.  

The meeting attended by Security Council permanent members focuses on additional measures to prevent international security threats.

“Today we will discuss additional measures to prevent and neutralize threats to internal security,” Putin said.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      