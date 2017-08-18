Yandex metrika counter

Short animated film featuring Sargsyan's aggressive policy prepared in Azerbaijan - VIDEO

Kirpi.info website by AzVision group dedicated another short animated cartoon on Sargsyan's and Armenia's aggressive policy.

The cartoon depicts how Sargsyan's policy will impact on his authority in an allegorical way. 

News.Az


