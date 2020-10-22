Armenia continues its war crimes against civilians – top Azerbaijani official
Armenia continues its war crimes against civilians, Hikmet Hajiyev, Assistant to the President of Azerbaijan, Head of Foreign Policy Affairs Department of the President Administration, tweeted Thursday.
“Armenia from its territory launched operative-tactical missiles to Gabala, Kurdamir and Siyazan cities of Azerbaijan. Innocent civilians and civilian objects were target of Armenia's indiscriminate missile attack. Armenia continues its war crimes against civilians,” Hajiyev wrote.