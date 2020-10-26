Armenian armed forces attack Azerbaijan’s Dashkasan, presidential aide says (VIDEO)
Armenia’s armed forces, in blatant violation of the humanitarian ceasefire, attacked Dashkasan region of Azerbaijan, Hikmet Hajiyev, Assistant to the President of Azerbaijan, Head of Foreign Policy Affairs Department of the Presidential Administration, tweeted Monday.
“Forest fire erupted. Emergency services are in operation to extinguish fire and minimize Armenia's environmental terror. Luckily no casualties among civilians,” Hajiyev wrote.