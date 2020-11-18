Yandex metrika counter

Armenian-fired white phosphorous projectiles disposed in Fuzuli (VIDEO)

  • Azerbaijan
White phosphorus projectiles fired by Armenia were disposed in Azerbaijan’s Fuzuli district in front of cameras of international media, Hikmet Hajiyev, Assistant to the Azerbaijani President, Head of Foreign Policy Affairs Department of the Presidential Administration, tweeted on Wednesday.

“In front of cameras of international media white phosphorus projectiles fired by Armenia was disposed in Fuzuli district. Use of white phosphorus is banned,” Hajiyev wrote.


News.Az 

