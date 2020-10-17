Azerbaijan destroys Armenia’s S-300 anti-aircraft missile system (VIDEO)
The S-300 anti-aircraft missile system of the Armenian Armed Forces has been destroyed, the Azerbaijani Defense Ministry said on Saturday.
The Azerbaijani ministry released a video footage featuring the destruction of Armenia's missile system.