Azerbaijan destroys Armenia’s S-300 anti-aircraft missile system (VIDEO)

Azerbaijan destroys Armenia’s S-300 anti-aircraft missile system (VIDEO)

The S-300 anti-aircraft missile system of the Armenian Armed Forces has been destroyed, the Azerbaijani Defense Ministry said on Saturday.

The Azerbaijani ministry released a video footage featuring the destruction of Armenia's missile system.



honor Patriotic War martyrs

