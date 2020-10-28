Azerbaijan unveils names of those killed as a result of Armenian terror in Barda today - LIST

+ ↺ − 16 px

The names of those killed as a result of today's rocket attack by Armenians on Barda has been unveiled:

Resident of Lanbaran village of Barda region Gasimova Solmaz Sadraddin born in 1961

Resident of Lanbaran village Suleymanov Humbat Suleyman born in 1950

Resident of Barda city Mustafayeva Leyla Elmir born in 1969

Resident of Chelebiler village Mirzaliyev Cherkez Khanlar born in 1972

Resident of Agdam city Huseynova Gulshan Mehrab born in 1972

Resident of Chelebiler village Mirzaliyeva Tukezban Cherkez

Resident of Barda city Allahverdiyev Asgar Mahir born in 1983

Resident of Barda city Jafarov Amil Fazil born in 1990

Resident of Nifchi village Hajiyev Fazil Haji born in 1969

Resident of Barda city Ahmadov Mirsagi Yusif born in 1975

Resident of Barda city Kazimov Dayanat Tahir born in 1990

Resident of Kurdboraki village Aliyev Sadig Sahib born in 1986

Resident of Barda city Abbasov Ruslan Mahammad born in 1984

Resident of Barda city Khidirov Intigam Alamdar born in 1977

Resident of Ganja city Shafiyev Rashad Vagif born in 1991

Resident of Guzanli settlement of Agdam region Ismayilli Vasif Vagif born in 1990

Resident of Barda city Isgandarov Yalchin Rizvan born in 1940

Resident of Barda city Guliyev Agamoglan Beyler born in 1947

Resident of Barda city Ismayilov Fuad Isa born in 1988

Resident of Barda city Mustafayev Maharram Anvar born in 1971.

(c) APA

News.Az