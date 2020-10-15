Yandex metrika counter

Azerbaijani Army liberates 6 more villages from occupation

Azerbaijani Army liberates 6 more villages from occupation

The Azerbaijani Army has liberated 6 more villages from occupation, President Ilham Aliyev wrote on his Twitter page.

“Azerbaijan’s glorious Army has liberated Arish village of Fuzuli district, Doshulu village of Jabrayil district, and Edishe, Dudukchi, Edilli and Chiraguz of Khojavend district. Long live Azerbaijan’s Army! Karabakh is Azerbaijan!” President Aliyev announced.


