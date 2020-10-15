Azerbaijani Army liberates 6 more villages from occupation
The Azerbaijani Army has liberated 6 more villages from occupation, President Ilham Aliyev wrote on his Twitter page.
“Azerbaijan’s glorious Army has liberated Arish village of Fuzuli district, Doshulu village of Jabrayil district, and Edishe, Dudukchi, Edilli and Chiraguz of Khojavend district. Long live Azerbaijan’s Army! Karabakh is Azerbaijan!” President Aliyev announced.