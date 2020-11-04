Azerbaijani Army liberates several more villages from occupation
The Azerbaijani Army has liberated several more villages of Jabrayil, Zengilan and Gubadli districts from occupation, Azerbaijani President Ilham Aliyev has announced.
“Victorious Armed Forces of Azerbaijan have liberated Mirek and Kavdar villages of Jabrayil, Meshediismayilli and Shefibeyli villages of Zengilan, Basharat, Garakishiler and Garajalli villages of Gubadli. Long live Azerbaijan’s Armed Forces! Karabakh is Azerbaijan!” President Aliyev wrote on his official Twitter page.