Azerbaijani Army liberates 8 more villages from occupation
- 14 Oct 2020 15:43
- 22 Jan 2026 03:37
- Politics
The Azerbaijani Army has liberated eight villages from occupation, President Ilham Aliyev wrote on his Twitter page.
"Azerbaijan’s glorious Army has liberated Garadaghli, Khatunbulag, Garakollu villages of Fuzuli district, and Bulutan, Melikjanli, Kemertuk, Teke and Tagaser villages of Khojavend district. Long live Azerbaijan’s Army! Karabakh is Azerbaijan!" President Aliyev announced.