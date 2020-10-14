Yandex metrika counter

Azerbaijani Army liberates 8 more villages from occupation

The Azerbaijani Army has liberated eight villages from occupation, President Ilham Aliyev wrote on his Twitter page.

"Azerbaijan’s glorious Army has  liberated Garadaghli, Khatunbulag, Garakollu villages of Fuzuli district, and Bulutan, Melikjanli, Kemertuk, Teke and Tagaser villages of Khojavend district. Long live Azerbaijan’s Army! Karabakh is Azerbaijan!" President Aliyev announced.

