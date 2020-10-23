Yandex metrika counter

Azerbaijani Army liberates 9 more villages from occupation

Azerbaijani Army liberates 9 more villages from occupation

The Azerbaijani Army has liberated two villages of Khojavend district, 5 villages of Jabrayil district and 2 villages of Zangilan district, President Ilham Aliyev wrote on his official Twitter page.

“Azerbaijan’s glorious Army liberated Dolanar and Bunyadli villages of Khojavend, Dag Tumas, Nusus, Xelefli, Minbashili and Veyselli villages of Jabrayil, Venedli and Mirzehasanli villages of Zengilan. Long live Azerbaijan’s Army! Karabakh is Azerbaijan!” President Ilham Aliyev announced.

