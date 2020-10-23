Azerbaijani Army liberates 9 more villages from occupation
- 23 Oct 2020 17:32
- 22 Jan 2026 03:37
- 153736
- Azerbaijan
- Share https://news.az/news/span-classred-highlightazerbaijani-army-liberates-9-more-villages-from-occupationspan Copied
The Azerbaijani Army has liberated two villages of Khojavend district, 5 villages of Jabrayil district and 2 villages of Zangilan district, President Ilham Aliyev wrote on his official Twitter page.
“Azerbaijan’s glorious Army liberated Dolanar and Bunyadli villages of Khojavend, Dag Tumas, Nusus, Xelefli, Minbashili and Veyselli villages of Jabrayil, Venedli and Mirzehasanli villages of Zengilan. Long live Azerbaijan’s Army! Karabakh is Azerbaijan!” President Ilham Aliyev announced.