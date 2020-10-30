Azerbaijani Army liberates 9 more villages from occupation
- 30 Oct 2020 15:05
The Azerbaijani Army has liberated 9 more villages from occupation, President Ilham Aliyev announced on Friday.
“The victorious Azerbaijani Army has liberated Khudaverdili, Gurbantepe, Shahvaladli, Khubyarli villages of Jabrayil district, Aladin, Vejnali villages of Zangilan district, Kavdalig, Mamar, Mollali villages of Gubadli district. Long Live the Azerbaijani Army. Karabakh is Azerbaijan!” President Aliyev wrote on his official Twitter page.