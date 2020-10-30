Yandex metrika counter

Azerbaijani Army liberates 9 more villages from occupation

  • Azerbaijan
  • Share
Azerbaijani Army liberates 9 more villages from occupation

The Azerbaijani Army has liberated 9 more villages from occupation, President Ilham Aliyev announced on Friday.

“The victorious Azerbaijani Army has liberated Khudaverdili, Gurbantepe, Shahvaladli, Khubyarli villages of Jabrayil district, Aladin, Vejnali villages of Zangilan district, Kavdalig, Mamar, Mollali villages of Gubadli district. Long Live the Azerbaijani Army. Karabakh is Azerbaijan!” President Aliyev wrote on his official Twitter page.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      