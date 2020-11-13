Friday prayer performed in Shusha for first time after 28 years (VIDEO)
Azerbaijan
Friday prayer was performed at historical Yukhari Govhar Agha Mosque in Azerbaijani city of Shusha for the first time in 28 years.
The glorious tricolor Azerbaijani flag is waving in Shusha, liberated by brave Azerbaijani Army on November 8, 2020.