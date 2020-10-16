President Ilham Aliyev: Azerbaijani Army liberated three more villages of Khojavand district
“The glorious Azerbaijani Army has liberated from occupation Khirmanjig, Agbulag, Akhullu villages of Khojavend district. Long live Azerbaijani Army. Karabakh is Azerbaijan!” President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev made a post on his official Twitter account.
