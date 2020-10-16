Yandex metrika counter

President Ilham Aliyev: Azerbaijani Army liberated three more villages of Khojavand district

  • Politics
  • Share
President Ilham Aliyev: Azerbaijani Army liberated three more villages of Khojavand district

“The glorious Azerbaijani Army has liberated from occupation Khirmanjig, Agbulag, Akhullu villages of Khojavend district. Long live Azerbaijani Army. Karabakh is Azerbaijan!” President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev made a post on his official Twitter account.

News about - President Ilham Aliyev: Azerbaijani Army liberated three more villages of Khojavand district


News.Az


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      