President Ilham Aliyev: Azerbaijani army liberates 13 villages, Aghband settlement



The Azerbaijani Army has liberated Kollugyshlag, Malatkeshin, Kend Zangilan, Genlik, Veligulubayli, Garadere, Chopedere, Tatar, Tiri, Emirkhanli, Gargulu, Bartaz, Dellekli villages and Aghband settlement of Zangilan district from occupation, President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev wrote on Twitter.

