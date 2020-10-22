President Ilham Aliyev: Azerbaijani army liberates 13 villages, Aghband settlement
- 22 Oct 2020 19:03
- 22 Jan 2026 03:37
- 153686
- Politics
- Share https://news.az/news/span-classred-highlightpresident-ilham-aliyev-azerbaijani-army-liberates-13-villages-agbend-settlement-span Copied
The Azerbaijani Army has liberated Kollugyshlag, Malatkeshin, Kend Zangilan, Genlik, Veligulubayli, Garadere, Chopedere, Tatar, Tiri, Emirkhanli, Gargulu, Bartaz, Dellekli villages and Aghband settlement of Zangilan district from occupation, President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev wrote on Twitter.
News.Az