Azerbaijani Army liberates more villages from Armenian occupation in Fuzuli, Jabrayil
- 22 Oct 2020 19:08
- 22 Jan 2026 03:37
- Politics
The Azerbaijani Army has liberated Mollaveli, Yukhari Refedinli, Ashagi Refedinli villages of Fuzuli district, Sirik, Shikhlar, Mastalibayli, Derzili villages of Jabrayil district from occupation, President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev wrote on his Twitter page.
News.Az