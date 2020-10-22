Yandex metrika counter

Azerbaijani Army liberates more villages from Armenian occupation in Fuzuli, Jabrayil

The Azerbaijani Army has liberated Mollaveli, Yukhari Refedinli, Ashagi Refedinli villages of Fuzuli district, Sirik, Shikhlar, Mastalibayli, Derzili villages of Jabrayil district from occupation, President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev wrote on his Twitter page.

