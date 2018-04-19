Steven Seagal congratulates Ilham Aliyev on reelection
- 19 Apr 2018 11:56
- 06 Nov 2025 01:39
World-famous actor and film director Steven Seagal has sent a congratulatory letter to President of Azerbaijan Ilham Aliyev.
The letter reads:
"His Excellency Mr Ilham Aliyev, President of the Republic of Azerbaijan
Dear Mr President,
I would like to congratulate you on this auspicious day!
You are truly great leader of a great nation. I trust in God that we meet again someday soon!
Sincerely your humble friend,
Steven Seagal
Actor and film director."
