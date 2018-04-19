Yandex metrika counter

Steven Seagal congratulates Ilham Aliyev on reelection

World-famous actor and film director Steven Seagal has sent a congratulatory letter to President of Azerbaijan Ilham Aliyev.

The letter reads:

"His Excellency Mr Ilham Aliyev, President of the Republic of Azerbaijan

Dear Mr President,

I would like to congratulate you on this auspicious day!

You are truly great leader of a great nation. I trust in God that we meet again someday soon!

Sincerely your humble friend,

 

Steven Seagal

Actor and film director."

News.Az


