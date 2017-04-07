Yandex metrika counter

'Sweden has been attacked': Prime Minister Stefan Löfven

Swedish Prime Minister Stefan Löfven said that Sweden 'has been attacked' after a truck drove into a crowd on one of Stockholm's main shopping streets, injuring

"Sweden has been attacked. Everything indicates an act of terror," PM Stefan Löfven said at a press conference on Friday afternoon.

Swedish brewery company Spendrups, which owns the truck, said it had been hijacked earlier in the day.

