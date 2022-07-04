Tehran to host meeting of Iranian, Azerbaijani, and Turkish FMs
04 Jul 2022
- 22 Jan 2026 03:37
- Politics
"Tehran will host a trilateral meeting of Foreign Ministers of Iran, Azerbaijan, and Turkiye," Iranian Minister of Foreign Affairs Hossein Amir-Abdollahian told journalists after meeting with Azerbaijani counterpart Jeyhun Bayramov, News.az reports.
According to Iranian FM, the date of the trilateral meeting will be determined at discussions with the Azerbaijani counterpart today and will be announced.