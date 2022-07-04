Yandex metrika counter

Tehran to host meeting of Iranian, Azerbaijani, and Turkish FMs

"Tehran will host a trilateral meeting of Foreign Ministers of Iran, Azerbaijan, and Turkiye," Iranian Minister of Foreign Affairs Hossein Amir-Abdollahian told journalists after meeting with Azerbaijani counterpart Jeyhun Bayramov, News.az reports.

According to Iranian FM, the date of the trilateral meeting will be determined at discussions with the Azerbaijani counterpart today and will be announced.


