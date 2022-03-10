Top Turkish, Ukrainian diplomats meet in Antalya
Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu on Thursday held a meeting with his Ukrainian counterpart Dmytro Kuleba in Antalya, News.Az reports citing TRT Haber.
The top diplomats discussed Ankara’s mediation between Kyiv and Moscow.
The foreign ministers of Turkiye, Ukraine and Russia are scheduled to hold a trilateral meeting in Antalya today.