Turkey issues arrest warrant for Gulen over Russian envoy’s murder
Turkey has issued an arrest warrant for Gulen over Russian envoy’s murder.
A Turkish court has issued an arrest warrant for eight members of the Gulenist Terror Organization (FETO), including its leader Fethullah Gulen, for being involved in the assassination of Russian Ambassador to Ankara Andrei Karlov, the Haberturk TV channel said
Russia’s Ambassador to Turkey Andrei Karlov was gunned down on December 19, 2016, while delivering a speech at a photo exhibition in Ankara.
