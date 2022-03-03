Turkish foreign minister to attend NATO meeting
Turkiye’s Foreign Minister Mevluc Cavusoglu is scheduled to take part in an emergency meeting of NATO foreign ministers, News.Az reports citing the Turkish Foreign Ministry.
The emergency meeting will focus on the ongoing Ukrainian crisis.
Turkiye’s top diplomat is also expected to hold several bilateral meetings on the sidelines of the Alliance meeting.