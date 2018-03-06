Turkish Foreign Ministry about Cavusoglu's visit to Russia
- 06 Mar 2018 11:45
- 29 Jul 2024 15:03
- 129484
- World
- Share https://news.az/news/turkish-foreign-ministry-about-cavusoglus-visit-to-russia Copied
Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu will visit Russia between March 12 and 14, the country's Foreign Ministry Spokesman Hami Aksoy said.
He stressed that Turkey attaches great importance to relations with Russia, TASS reported.
Earlier, Russian Foreign Ministry Spokesperson Maria Zaharova, speaking at a news conference in Moscow, said Russian Foreign Minister Sergey Lavrov and his Turkish counterpart Mevlut Cavusoglu will hold a session of the Russian-Turkish Intergovernmental Joint Commission on March 14.
News.Az