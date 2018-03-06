Yandex metrika counter

Turkish Foreign Ministry about Cavusoglu's visit to Russia

Turkish Foreign Ministry about Cavusoglu's visit to Russia

Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu will visit Russia between March 12 and 14, the country's Foreign Ministry Spokesman Hami Aksoy said.

He stressed that Turkey attaches great importance to relations with Russia, TASS reported.

Earlier, Russian Foreign Ministry Spokesperson Maria Zaharova, speaking at a news conference in Moscow, said Russian Foreign Minister Sergey Lavrov and his Turkish counterpart Mevlut Cavusoglu  will hold a session of the Russian-Turkish Intergovernmental Joint Commission on March 14.

