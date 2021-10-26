Turkish President Erdogan leaves for Azerbaijan
Turkish President Recep Tayyip Erdogan left for Azerbaijan on a one-day visit.
At Ankara airport, Erdogan was seen off by Ankara governor Vasip Sahin, News.Az reports.
The Turkish leader was accompanied by Minister of Environment and Urbanization Murat Kutum, Minister of Foreign Affairs Mevlut Cavusoglu, Minister of National Defense Hulusi Akar, Minister of Transport and Infrastructure Adil Karaismayiloglu, Presidential Communications Director Fahrattin Altun and presidential spokesman Ibrahim Kalin.