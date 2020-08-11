Yandex metrika counter

Turkish President Erdogan receives Azerbaijani foreign, defense ministers

Turkish President Recep Tayyip Erdogan on Tuesday received Azerbaijani Foreign Minister Jeyhun Bayramov and Defense Minister Zakir Hasanov, according to a statement posted on the Turkish president’s website.

Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu and National Defense Minister Hulusi Akar also attended the meeting.

The Azerbaijani foreign and defense ministers are visiting the Turkish capital. 


