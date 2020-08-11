Turkish President Erdogan receives Azerbaijani foreign, defense ministers
11 Aug 2020
22 Aug 2025
Politics
Turkish President Recep Tayyip Erdogan on Tuesday received Azerbaijani Foreign Minister Jeyhun Bayramov and Defense Minister Zakir Hasanov, according to a statement posted on the Turkish president’s website.
Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu and National Defense Minister Hulusi Akar also attended the meeting.
The Azerbaijani foreign and defense ministers are visiting the Turkish capital.