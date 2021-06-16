Yandex metrika counter

Turkish president visits grave of Azerbaijan's national leader Heydar Aliyev

Turkish President Recep Tayyip Erdogan visited the grave of National Leader Heydar Aliyev.

The Turkish leader arrived in Azerbaijan Tuesday for an official visit. On the first day of visit, Erdogan traveled to Azerbaijan's Shusha city, liberated from the Armenian occupation. 

In Shusha, Azerbaijani President Ilham Aliyev and Turkish President Erdogan signed a Shusha Declaration on Allied Relations.


