Turkish, Russian foreign ministers meet in Antalya

Turkish, Russian foreign ministers meet in Antalya

Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu and Russian Foreign Minister Sergey Lavrov on Thursday held a meeting in Turkiye’s Antalya city, News.Az reports citing Russia’s Foreign Ministry.  

“A no-tie meeting,” the ministry wrote on its Telegram channel.

Cavusoglu earlier met with his Ukrainian counterpart Dmytro Kuleba to discuss Ankara’s mediation between Kyiv and Moscow.

The top diplomats of Turkiye, Ukraine and Russia are scheduled to hold a trilateral meeting in Antalya today.


