Turkish, Ukrainian defense ministers speak over phone

Turkiye’s Defense Minister Hulusi Akar held a phone conversation with his Ukrainian counterpart Oleksii Reznikov on Friday, News.Az reports citing the Turkish Defense Minister.

The ministers discussed the situation in Ukraine and the evacuation of civilians.

Earlier, Akar discussed the ongoing war in Ukraine with his Russian counterpart Sergei Shoigu in a phone call.


