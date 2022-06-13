Turkiye, Poland discuss prospects for defense cooperation
13 Jun 2022
Turkiye’s National Defense Minister Hulusi Akar held a phone conversation with his Polish counterpart Mariusz Błaszczak on Monday, News.Az reports citing Turkish National Defense Ministry.
The ministers discussed prospects for bilateral and regional defense cooperation.
They also exchanged views on regional security issues.