Yandex metrika counter

Turkiye, Poland discuss prospects for defense cooperation

  • Region
  • Share
Turkiye, Poland discuss prospects for defense cooperation

Turkiye’s National Defense Minister Hulusi Akar held a phone conversation with his Polish counterpart Mariusz Błaszczak on Monday, News.Az reports citing Turkish National Defense Ministry.

The ministers discussed prospects for bilateral and regional defense cooperation.

They also exchanged views on regional security issues.

News.Az  


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      