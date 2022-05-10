Turkiye’s defense minister meets with Kazakh counterpart
10 May 2022
Turkiye’s National Defense Minister Hulusi Akar on Tuesday met with his Kazakh counterpart Ruslan Zhaksylykov, who is visiting Ankara, News.Az reports citing the Turkish National Defense Ministry.
The ministers discussed bilateral and regional issues, as well as prospects for military cooperation between the two countries.