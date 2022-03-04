Turkiye’s foreign minister to visit Azerbaijan
Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu will pay a visit to Azerbaijan on Saturday.
Cavusoglu will hold several meetings in Baku, the Turkish Foreign Ministry said in a statement, News.Az reports.
The Turkish foreign minister is also scheduled to meet and hold a joint press conference his Azerbaijani counterpart Jeyhun Bayramov.