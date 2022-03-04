Yandex metrika counter

Turkiye’s foreign minister to visit Azerbaijan

  • Politics
  • Share
Turkiye’s foreign minister to visit Azerbaijan

Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu will pay a visit to Azerbaijan on Saturday.

Cavusoglu will hold several meetings in Baku, the Turkish Foreign Ministry said in a statement, News.Az reports.

The Turkish foreign minister is also scheduled to meet and hold a joint press conference his Azerbaijani counterpart Jeyhun Bayramov.  


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      