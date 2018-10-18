Turkmenistan’s FM arrives in Azerbaijan on visit
Politics
Turkmenistan's Foreign Minister Rashid Meredov has arrived on a visit to Azerbaijan, the Azerbaijani Foreign Ministry said on Oct.18.
According to the report, the purpose of the visit of the Foreign Minister of Turkmenistan is to participate in bilateral consultations between the foreign ministries of Azerbaijan and Turkmenistan.
News.Az