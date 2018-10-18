Yandex metrika counter

Turkmenistan’s FM arrives in Azerbaijan on visit

Turkmenistan's Foreign Minister Rashid Meredov has arrived on a visit to Azerbaijan, the Azerbaijani Foreign Ministry said on Oct.18.

According to the report, the purpose of the visit of the Foreign Minister of Turkmenistan is to participate in bilateral consultations between the foreign ministries of Azerbaijan and Turkmenistan.

