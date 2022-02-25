Yandex metrika counter

Ukraine declares general mobilization

Ukraine’s President Volodymyr Zelenskyy signed a decree early Friday on a general mobilization of the population amid Russia’s continued military operation, News.Az reports.

Mobilization is carried out on the territory of Vinnitsa, Volyn, Dnepropetrovsk, Donetsk, Zhytomyr, Transcarpathian, Zaporozhye, Ivano-Frankivsk, Kyiv, Kirovograd, Lugansk, Lviv, Nikolaev, Odessa, Poltava, Rivne, Sumy, Ternopil, Kharkiv, Kherson, Khmelnytsky, Cherkasy, Chernivtsi, Chernihiv regions, Kyiv city, Ukraine’s Presidency said in a statement.

The mobilization will be carried out within 90 days as of Friday, the statement added.

Russia’s President Vladimir Putin on Thursday declared the beginning of a special military operation in eastern Ukraine. Putin said the operation aims to “demilitarize and de-Nazify” Ukraine, stressing that Russia’s plans do not include the occupation of Ukraine.


