Ukraine’s Kyiv region hit by kamikaze drones
Russia’s kamikaze drones inflicted strikes on Ukraine’s Kyiv region on Thursday morning, the head of the regional military administration, Oleksiy Kuleba, has informed, News.Az reports citing Ukrainian media.
“Kyiv region was hit by kamikaze drones. Strikes inflicted on one of the main parts of the region. Rescuers are already deployed to the scene,” Kuleba said.
Earlier, Ukraine announced the destruction of 19 kamikaze drones by the Ukrainian Armed Forces over the past day.