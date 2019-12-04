Yandex metrika counter

Ukrainian government fires Olena Zerkal as deputy foreign minister

  • World
  • Share
Ukrainian government fires Olena Zerkal as deputy foreign minister

The Cabinet of Ministers of Ukraine has dismissed Olena Zerkal from the post of Deputy Foreign Minister for European Integration, APA reports citing Ukrinform.

The Government portal reported this following a government meeting on December 4.
"The Government has relieved Olena Zerkal of the post of deputy foreign minister," the report reads.
News.Az

News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      