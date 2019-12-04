Ukrainian government fires Olena Zerkal as deputy foreign minister
The Cabinet of Ministers of Ukraine has dismissed Olena Zerkal from the post of Deputy Foreign Minister for European Integration, APA reports citing Ukrinform.
The Government portal reported this following a government meeting on December 4.
"The Government has relieved Olena Zerkal of the post of deputy foreign minister," the report reads.
