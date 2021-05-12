Yandex metrika counter

Ukrainian prime minister plans to visit Azerbaijan

  • Politics
  • Share
Ukrainian prime minister plans to visit Azerbaijan

Ukraine’s Prime Minister Denys Shmyhal is planning to pay a visit to Azerbaijan late June, a source from Ukraine’s Cabinet of Ministers told AZERTAC.

He will hold meetings with his Azerbaijani counterpart Ali Asadov and other officials.

The meetings will focus on projects aimed at increasing trade between Azerbaijan and Ukraine, strengthening cooperation in infrastructure, information technology, agriculture and energy.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      