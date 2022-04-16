Yandex metrika counter

Up to 3,000 Ukrainian servicemen dead in military operation: Zelenskyy

  • World
  • Share
Up to 3,000 Ukrainian servicemen dead in military operation: Zelenskyy

About 2,500-3,000 Ukrainian servicemen were killed and 10,000 injured since the start of the war, President Volodymyr Zelenskyy said, News.Az reports.  

"Judging by the figures that we have, we believe we had lost from 2,500 to 3,000 servicemen. We have 10,000 injured, it’s hard to say how many of them will survive," Zelenskyy said in fragment of an interview to CNN, released on Friday.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      